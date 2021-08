Neuregelung zum Schulstart in NRW : Bei Infektion keine Quarantäne für alle

Neuregelung: Bei einem einzigen Corona-Fall muss in NRW nicht mehr zwangsläufig die ganze Schulklasse in Quarantäne. (Archivbild) Foto: dpa/Matthias Balk

Update Düsseldorf Bei einem einzigen Corona-Fall muss in NRW nicht mehr zwangsläufig die ganze Schulklasse in Quarantäne. Die Regelung gilt zum Schulstart ab Mittwoch.

Abgesondert werden demnach grundsätzlich nur noch direkte Sitznachbarn, also Personen, die vor, hinter, rechts oder links vom infizierten Schüler gesessen haben. Gleiches gilt laut einem neuen Erlass zu „Risikokontakten innerhalb der Schule“ für Lehrer und weiteres Schulpersonal, wenn sie in engem Kontakt zum betroffenen Schüler standen. Das kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag in Düsseldorf an.