Opfer will Schmerzensgeld : Bei Fuchsjagd Treiber getroffen

Opfer will Schmerzensgeld

Bei einem Jagdunfall in Mönchengladbach traf ein Schrotflinten-Schuss eines Jägers nicht den Fuchs, sondern irrtümlich den Treiber. Foto: dpa/Felix Kästle

Mönchengladbach Jäger wollen einen Fuchs erlegen: Einer trifft mit seiner Schrotflinte nicht den Fuchs, sondern einen Helfer. Das Opfer fordert Schmerzensgeld. Ein Beklagter will es aber nicht gewesen sein.

Bei einem Jagdunfall in Mönchengladbach traf ein Schrotflinten-Schuss eines Jägers nicht den Fuchs, sondern irrtümlich den Treiber. Der mutmaßliche Schütze soll auf den laufenden Fuchs gezielt, aber den heute 77-Jährigen an den Beinen getroffen haben. Das Opfer verklagte einen 22-jährigen damaligen Jagdteilnehmer, den er für den Schützen hält, nach Gerichtsangaben auf 20.000 Euro Schmerzensgeld und eine monatliche Schmerzensgeldrente von 200 Euro. Eine Zivilkammer des Landgerichts Mönchengladbach verhandelt am Donnerstag (09.30 Uhr) über die Klage.