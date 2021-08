Martin Bröckelmann-Simon : Bei allem Elend bleibt er voller Zuversicht

Jahrzehntelang für Misereor im Einsatz: Martin Bröckelmann-Simon. Foto: Misereor/Poorten

Aachen Geschäftsführer Martin Bröckelmann-Simon verlässt das katholische Hilfswerk Misereor und geht in den Ruhestand. Welche Chancen er sieht, was ihn ermutigt, was er fordert.