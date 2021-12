Verbote statt Feuerwerk : Behörden wollen an Silvester wachsam sein

Behörden wollen an Silvester wachsam sein

Das zweite Jahr in Folge dürfen in ganz Deutschland keine Raketen, keine Böller und keine Feuerwerks-Batterien für Silvester verkauft werden. Foto: dpa/Christophe Gateau

Düsseldorf Zum zweiten Mal nacheinander wird es wegen Corona keine normale Jahreswende geben: Feuerwerk auf öffentlichen Plätzen und große Partys sind nicht erlaubt.

Wie schon vor einem Jahr blicken die Menschen in Nordrhein-Westfalen keinem normalen Silvesterabend entgegen. Auch für den letzten Tag des zweiten Corona-Jahres in Folge gilt: Verbote statt Feuerwerk, Beschränkungen statt Böller – und kleinere Privattreffen statt prickelnde Partys. Laut der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes dürfen sich auch geimpfte und genesene Menschen an Silvester nicht mit mehr als zehn Personen treffen – egal, ob drinnen oder draußen.