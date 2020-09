Baurbeiten : Behinderungen auf der A4 zwischen Eschweiler und Düren

An der A4 wird in der kommenden Woche gebaut (Symbolbild). Foto: dpa/Jan Woitas

Eschweiler/Langerwehe/Düren Autofahrer auf der A4 müssen sich in der kommenden Woche auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Zwischen Eschweiler und Langerwehe wird gebaut – mehrfach.

Wie der Landesbetrieb Straßen.NRW mitteilt, sind Reparaturarbeiten der Grund. So wird in Fahrtrichtung Köln die Anschlussstelle Eschweiler-Weisweiler am Montag, 28. September, von 8 bis 16 Uhr gesperrt.