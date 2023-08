Probleme bei Langzeitarbeitskonten : Beamte wollen ihre Überstunden retten

Düsseldorf Bis Jahresende müssen alle Landesbehörden Zeitkonten eingerichtet haben – ansonsten droht der Ausgleich für die angehäufte Mehrarbeit zu verfallen. Die Opposition macht Druck, Experten beklagen vielfältige Probleme.

Zwar wurde noch unter Schwarz-Gelb die Möglichkeit geschaffen, Langzeitarbeitskonten auf Landesebene einzurichten. Allerdings zieht sich die Umsetzung in die Länge. Derzeit gibt es solche Konten im Finanz-, Innen-, Kultur-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und im Familienministerium sowie in der Staatskanzlei. Gespräche laufen noch im Schul-, Arbeits-, Justiz-, Kommunal- und Umweltministerium.

Auch in den nachgelagerten Behörden dauern die Vorbereitungen an. So hat etwa bislang lediglich Köln als einzige Bezirksregierung eine entsprechende Dienstvereinbarung geschlossen. Auch bei der Polizei ist die Umsetzung noch nicht abgeschlossen. Ein Sprecher des Innenministeriums erklärte jedoch, bereits jetzt könnten die Polizeibeamten in allen Behörden die Einrichtung eines Kontos beantragen, um Überstunden zu sichern.