Im Überblick : Die größten und folgenreichsten Baustellen in der Region

Auf Autobahnen, Bundesstraßen und Landesstraßen: Mehrere Baustellen sorgen gegenwärtig für Staus in der Region (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Zahlreiche Baustellen sorgen in der Region gegenwärtig und in den kommenden Wochen für Staus. Welche Straßen sind betroffen? Was müssen Autofahrer und Pendler wissen? Eine Übersicht.

Aachen

Würselen

Baustellenkarte

Nur selten stoßen sie auf Verständnis, meistens ziehen sie Sperrungen nach sich und sorgen regelmäßig für Staus sowie Verkehrschaos: Baustellen. Davon gibt es auf den wichtigsten Straßen in der Region derzeit einige, weitere sind angekündigt. Wir bieten einen Überblick:

Von Freitag, 18. November, 18 Uhr, bis Montag, 21. November, 5 Uhr, ist die A44 zwischen Aldenhoven und Alsdorf in Fahrtrichtung Belgien/Kreuz Aachen nicht befahrbar.

Am Sonntag, 20. November, wird die A44n zwischen den Autobahnkreuzen Jackerath (zur A61) und Holz (zur A46) in der Zeit von 9 bis 14 Uhr voll gesperrt.

Von Montag, 21. November, bis Donnerstag, 8. Dezember, wird es im Rahmen der Fahrbahnsanierung auf der A44 zwischen dem Grenzübergang Lichtenbusch und der Anschlussstelle Brand in Fahrtrichtung Düsseldorf zu Engpässen und zusätzlichen Sperrungen an der Anschlussstelle Aachen-Lichtenbusch kommen.

Bis zum 11. Januar 2023 sollen auf der A4 zwischen Aachen-Laurensberg und dem Autobahnkreuz Aachen unter anderem die seitlichen Entwässerungen, die Schutzplanken und die Asphaltdecke der Standspur sowie des rechten Fahrstreifens erneuert werden. Eine zweispurige Verkehrsführung auf verengten Spuren ist laut bundeseigener Autobahngesellschaft während der Bauphase immer möglich.

Für das wohl größte Verkehrschaos wird die angekündigte Vollsperrung der A544 vom Autobahnkreuz Aachen bis zum Europaplatz sorgen. Sie soll Ende 2023 beginnen und 22 Monate andauern. Diese Baustelle wiederum wird wohl weitere nach sich ziehen. Die Autobahn GmbH saniert mit Hochdruck die Fahrbahndecken rund um Aachen, damit sie die höheren Belastungen aufgrund des Ausweichverkehrs der A544-Sperrung aufnehmen können und die Bauarbeiten bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen sind. Bis dahin werden noch weitere Abschnitte auf der A44 saniert.

Auf Nordrhein-Westfalens Autobahnen gibt es zahlreiche weitere Baustellen, die für Staus sorgen. Hier haben wir die größten gesammelt:

Unsere Staukarte zeigt das Verkehrsgeschehen in der Region in Echtzeit. Die Straßen sind der Verkehrslage entsprechend eingefärbt: Rot bedeutet Stau, Orange heißt stockender Verkehr und Grün ist „Freie Fahrt“. Bei Sperrungen erscheint ein rotes Schild und die Straße wird rot gestrichelt.

Der Vennbahnweg ist seit Montag, 7. November, zwischen Philipsstraße und Brücke Madrider Ring für den Fuß- und Radverkehr für rund sechs Wochen komplett gesperrt.

Hinzu kommen viele weitere Baustellen in Aachen, unsere interaktive Karte bietet eine Übersicht:

Seit dem 2. November wird die Schweilbacher Straße unter Vollsperrung erneuert. Nur Anwohnerinnen und Anwohner dürfen die Straße befahren. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich am 30. November beendet sein.

