Anschlussstelle Aachen-Zentrum : Baustelle führt zu nächtlicher Sperrung an der A4

Aachen Die Aus- und Auffahrt Aachen-Zentrum auf der A4 in Richtung Köln wird zweimal im April nachts gesperrt. Außerdem wird nur ein Fahrstreifen der Autobahn zur Verfügung stehen.

Wie die Autobahn GmbH mitteilt, wird am Mittwoch und Donnerstag (12. und 13. April) die Anschlussstelle Aachen-Zentrum der A4 in Richtung Köln jeweils ab 19 gesperrt. Die Sperrung wird bis 5 Uhr am nächsten Morgen aufrechterhalten. Ausschließlich in diesen Zeitfenstern steht den Verkehrsteilnehmenden zwischen der Anschlussstelle Aachen-Laurensberg und dem Autobahnkreuz Aachen nur ein Fahrstreifen in Richtung Köln zur Verfügung. Ab Freitagmorgen, 14. April, wird der Verkehr wieder zweispurig in Richtung Köln geführt.