Baustelle bis Juli 2022 : Engpässe auf der A4 beeinträchtigten erneut den Verkehr

Aachen Entlang der Autobahn 4 bei Aachen wird eine Lärmschutzwand errichtet und die Entwässerung erneuert. Dabei kommt es zu Engpässen, die monatelang den Verkehr beeinträchtigen können.

Wie die Autobahn GmbH Rheinland am Freitag berichtet, wird der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen der A4 in Richtung Köln auf die gegenüberliegende Fahrbahn in Richtung Niederlande umgeleitet. Dies soll rund 1,3 Kilometer zwischen Aachen-Laurensberg und Aachen-Zentrum ab Mittwoch, 8. Dezember, betreffen.