Schreiben an Bundesumweltministerin Steffi Lemke : Bauern fordern Abschussquote für Wölfe

In NRW sind fünf dauerhaft durch den Wolf besetzte Territorien registriert: Schermbeck, Haltern, dem Dämmerwald im Kreis Wesel, Leuscheid an der Grenze zu Rheinland-Pfalz und nun im Märkischen Kreis. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Berlin/Düsseldorf Gerade in Nordrhein-Westfalen halten Vertreter der Landwirtschaft das für nötig. Seit Juni gibt es ein weiteres Wolfsrevier in NRW. Das Landesumweltministerium prüft Änderungen an den Förderkulissen seit nun einem Jahr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hagen Strauß und Sina Zehrfeld​

Landwirte, Jäger, Nutztierhalter und Züchter fühlen sich von der Bundespolitik hingehalten: Sie fordern jetzt einschneidende Verschärfungen in der Wolfspolitik Deutschlands. In einem scharf formulierten Schreiben an Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne), das der „Rheinischen Post“ vorliegt, verlangen die führenden Bundesverbände eine jährlich festzulegende „Entnahmequote“ für Wölfe, die auf die Bundesländer verteilt werden soll. Raubtiere sollen getötet werden, um den Bestand zu regulieren – auch unabhängig von auffälligen Problemtieren.

In bestimmten Zonen sollten Wölfe geschützt werden, in anderen „mit den Einschränkungen der geltenden Jagdvorschriften bejagt werden“. Das Bundesnaturschutzgesetz solle entsprechend geändert werden. Auch und gerade in Nordrhein-Westfalen seien Abschussquoten nötig, heißt es beim hiesigen Rheinischen Landwirtschaftsverband. „Wir brauchen eine konsequente Bejagung, damit wir nicht mehr Tiere groß werden lassen, als in unserem dicht besiedelten Bundesland zumutbar ist“, sagte der Präsident Bernhard Conzen unserer Redaktion. „Die Population muss sich daran bemessen, dass die Wölfe sich ohne Nutztierrisse ernähren.“

So könne man in einem Naturpark in der Eifel vielleicht mehrere Exemplare ohne Risiko belassen, aber in dichter bewohnten Gegenden oder auch am von Weiden geprägten Niederrhein eben nicht. Nach Ansicht des Naturschutzbundes (Nabu) NRW geht diese Rechnung aber nicht auf. „Aus anderen europäischen Ländern wissen wir: Auch wo Wölfe geschossen werden, gibt es Probleme mit Rissen“, so Karlheinz Pompe vom Landesfachausschuss Wolf des Nabu. Beispielsweise in Frankreich, wo die Wolfspopulation inzwischen so weit dezimiert sei, dass der vom Gesetz verlangte „günstige Erhaltungszustand“ der Art schon nicht mehr gesichert sei.

Angesichts der Lobby-Arbeit der Wolfskritiker sei es denkbar, dass irgendwann mal Abschussquoten in NRW geben werde. „Sinnvoll ist es aber nicht.“ Laut dem Landesumweltamt kommt es bislang stets auf die spezielle Situation an, ob Wölfe zu Problemen führen oder nicht. „Theoretisch müssten auch die Risse an Nutztieren häufiger werden, wenn es mehr Wölfe mit eigenen Territorien gibt. Das ist aber definitiv nicht der Fall“, betonte ein Sprecher.

Info Akteure aus Tierhaltung und Landwirtschaft Das Schreiben haben unterzeichnet: Deutscher Bauernverband, Jagdverband, Bundesarbeitsgemeinschaft der Jagdgenossenschaften und Eigenjagdbesitzer, Bundesverband Rind und Schwein, Vereinigung Deutscher Landesschafzuchtverbände, die Bundesverbände Deutscher Ziegenzüchter und für Landwirtschaftliche Wildhaltung, Reiterliche Vereinigung.

Die regierungstragenden Fraktionen von CDU und Grünen im NRW-Landtag lassen sich auf die Frage nach Abschuss-Quoten nicht ein. „Wir arbeiten an einer rechtssicheren Lösung, um sogenannte Problemwölfe – Wölfe, die innerhalb von vier Wochen zweimal Weidetiere angegriffen haben oder anderweitig auffällig geworden sind – entnehmen zu können“, hieß es von der CDU. „Vornehmliches Ziel muss es sein, die bereits bestehenden Regelungen konsequent umzusetzen und die Weidetierhalter umfassend beim Herdenschutz zu unterstützen“, erklärten die Grünen.

Unterdessen ist die Zahl der bekannten Wolfsreviere in NRW weiter gestiegen. Seit diesem Sommer gilt auch im Märkischen Kreis im Sauerland eine Wölfin als fest ansässig. Die Fähe mit der Kennung GW2856f bewegt sich offenbar vorwiegend im Bereich des Ebbegebirges. Damit sind in NRW nun fünf dauerhaft besetzte Territorien registriert: bei Schermbeck, Haltern, dem Dämmerwald im Kreis Wesel, Leuscheid an der Grenze zu Rheinland-Pfalz und nun im Märkischen Kreis.

Spezielle Regeln und Förderungen für Herdenschutzmaßnahmen gibt es in offiziell ausgewiesenen „Wolfsgebieten“ mitsamt umliegenden Pufferzonen. Bereits seit einem Jahr prüft das Landesumweltministerium von Oliver Krischer (Grüne), ob wegen des Reviers bei Haltern das benachbarte Wolfsgebiet Schermbeck erweitert werden oder ein neues ausgewiesen werden soll. Einen neuen Sachstand dazu gibt nicht: Man prüft weiter.