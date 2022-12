Bahnüberführung Heisterner Straße : Bauarbeiten sorgen Anfang Januar für Zugausfälle zwischen Aachen und Düren

Eschweiler Die Deutsche Bahn lässt vom 2. bis 6. Januar Bauarbeiten an der Eisenbahnüberführung Heisterner Straße in Eschweiler durchführen. Es kommt zu Zugausfällen – eine Übersicht.

In der Zeit von Montag, 2. Januar 2023, 20.30 Uhr, bis Freitag, 6. Januar 2023, 21.15 Uhr, finden Bauarbeiten zwischen Aachen und Düren an der Eisenbahnüberführung Heisterner Straße in Eschweiler statt. Aufgrund der Bauarbeiten kommt es zwischen Aachen Hbf und Düren zu einer Streckensperrung, die sich auf den Nahverkehr auswirkt.

Von Montag, 2. Januar, 20.30 Uhr, bis Mittwoch, 4. Januar, 20.45 Uhr fahren die Züge der Linien RE 1, RE 9 und RB 20 (Euregiobahn), die Halte Stolberg, Eilendorf, Aachen Rothe Erde sowie Aachen Hbf nicht an. Als Alternative verkehrt der Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Stolberg und Aachen Hbf.