Die Preise bei Strom und Gas sind explodiert, jetzt werden die Folgen spürbar: Immer mehr Menschen geraten gegenüber den Energieversorgern in Zahlungsschwierigkeiten. In der Städteregion sind die jüngsten Zahlen besorgniserregend. Foto: imago images/Shotshop/Wolfilser via www.imago-images.de