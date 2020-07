Wagen entgleist : Bahnverkehr zwischen Düren und Aachen stundenlang gestört

Eschweiler Weil in Eschweiler ein Güterzugwagen entgleist war, ist der Bahnverkehr zwischen Aachen und Düren am Samstag stundenlang beeinträchtigt gewesen.

Der Waggon des Güterzuges entgleiste gegen 5 Uhr in Höhe der Dreibogenbrücke in Eschweiler, teilte eine Bahnsprecherin auf Nachfrage mit. In der Folge musste der Abschnitt zwischen Eschweiler und Stolberg zeitweise komplett gesperrt werden.