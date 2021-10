Baumaßnahmen : Bahnstrecke Köln-Düsseldorf in den Herbstferien gesperrt

Bahnstrecke Köln-Düsseldorf in den Herbstferien gesperrt

Düsseldorf Viele Bahnpendler müssen in den nächsten zwei Wochen wieder mehr Geduld aufbringen: Wegen Bauarbeiten ist die Strecke zwischen Köln und Düsseldorf bis zum 22. Oktober gesperrt. Das hat auch mit der Fußball-Europameisterschaft 2024 zu tun.

In den Herbstferien ist die viel befahrene Bahnverbindung zwischen Köln und Düsseldorf wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Die vielen Tausend Pendler auf der Strecke müssen sich auf Umleitungen und eine längere Fahrzeit einstellen. Die Bahn will die Strecke im Abschnitt Langenfeld und Leverkusen im großen Stil ausbauen.

Die Arbeiten sind Teil des langfristigen Ausbauprogramms für den Rhein-Ruhr-Express (RRX), der Köln und Dortmund später einmal im Viertelstundentakt per Zug verbinden soll. Die Sperrung beginnt am Freitag, 8. Oktober, um 21 Uhr und endet am 22. Oktober zur gleichen Uhrzeit.