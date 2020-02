Bahnstrecken und Straßen gesperrt : Sturm „Victoria“ tobt sich in der Region aus

Besonders der Bahnverkehr war vom Sturmtief „Victoria“ betroffen. Foto: dpa/-

Aachen Auch eine Woche nach „Sabine“ geht es in der Region stürmisch weiter. Wind mit Geschwindigkeiten um die 100 Stundenkilometer und gesperrte Bahnstrecken und Straßen machen Aachen und Umkreis am Sonntag zu schaffen.

Ausläufer des Orkantiefs „Victoria“ sind am Sonntag mit schweren Sturmböen über NRW gefegt – zum Wochenbeginn lässt der Wind aber nach. Auch die Temperaturen fallen: Nach ungewöhnlich milden Temperaturen vor allem am Sonntag wird der Montag deutlich kühler, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes.

Am Sonntag sollte der Sturm vor allem in der Eifel und im Aachener Raum orkanartige Stärke mit Geschwindigkeiten um die 100 Kilometer pro Stunde erreichen. Bei Aachen und im Kreis Düren blockierten Bäume Bahngleise und Straßen.

Um 6.40 Uhr fiel ein Baum auf die Bahngleise zwischen Aachen Hauptbahnhof und Herzogenrath, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn unserer Zeitung mitteilte. Ein Zug musste mithilfe der Feuerwehr Aachen geräumt werden. Verletzte gab es nicht. Gegen 10.50 Uhr konnte der Baum vom Gleisbett geräumt werden.

Gegen Mittag wurden jedoch Gegenstände auf dem Gleis zwischen Geilenkirchen und Herzogenrath gefunden. Kurze Zeit später fiel ein weiterer Baum auf die Gleise zwischen Lindern und Herzogenrath. Die Züge fuhren nur zwischen Rheydt und Lindern und Aachen und Herzogenrath, dazwischen war die Strecke gesperrt. Dies betraf die Bahnhöfe in Übach-Palenberg und Geilenkirchen. Ein Schienenersatzverkehr mit 30 Taxis der Firma AVV wurde zwischen den Bahnhöfen eingerichtet. Laut Deutsche Bahn soll diese Störung noch den ganzen Sonntag andauern.

1/3: #RE4, #RB33 Bäume im Gleis zwischen #Lindern und #Herzogenrath. RE4: Züge aus #Dortmund Hbf enden/beginnen in #Lindern. Teilausfälle zw. #Lindern und #Aachen Hbf. — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) February 16, 2020

Auch zwischen Stolberg Hauptbahnhof und St. Jöris ist ein Baum auf die Gleise gefallen. Die Euregiobahn ist von dieser Sperrung betroffen. Es kann zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Bei Rheine im Münsterland stürzte ein Baum auf eine Oberleitung, etwa 200 Reisende mussten daraufhin einen Intercity verlassen. Die Fahrgäste in dem Zug von Berlin nach Amsterdam sollten am Sonntagnachmittag mit Bussen zu nahe gelegenen Bahnhöfen gebracht werden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn in Berlin. Die Strecke, auf der auch Fernverkehr von Koblenz nach Norddeich unterwegs ist, wurde gesperrt, der betroffene IC konnte nicht mehr weiterfahren. IC- und EC-Züge sowie der Regionalverkehr wurden umgeleitet.

Die Feuerwehr in der Städteregion Aachen verzeichnete am Sonntagmittag viele Einsätze wegen umgestürzter Bäume und herabgefallener Äste. Auch die Polizei half dabei Gefahrenstellen zu sichern und zu beseitigen. Die Dienstellen Aachen, Düren und Heinsberg sprachen vor unserer Zeitung von einem erhöhten Einsatzvorkommen. Allein in Aachen mussten die Einsatzkräfte bis zum Abend mehr als 100 Mal ausrücken. Zeitweise wurde die A44 sowie die Eupener Straße gesperrt.

In der Eifel musste zusätzlich zu Straßensperrungen eine Karnevalsgesellschaft eine Zeltveranstaltung in Roetgen absagen. In Stolberg wurden zur Sicherheit zwei Landesstraßen komplett gesperrt. Ein Auto wurde von einem Baum getroffen. Außerdem gab es einige kleinere Einsätze. Neben der Streckensperrung der Bahn waren in Düren zwei Verbindungsstraßen gesperrt. Ein umgestürzter Baum war auch dort die Ursache.

In Velbert bei Düsseldorf versperrte ein umgestürzter Baum eine Straße. Auch im nördlichen Sauerland hatte der Sturm getobt. „Victoria“ sei jedoch in Ausmaß und Stärke nicht mit dem Orkan „Sabine“ vergleichbar, so die Experten.

Am Sonntag wurden sehr milde Temperaturen von bis zu 19 Grad erwartet – am Nachmittag wurden am Köln/Bonner Flughafen 18,5 Grad gemessen. Das südwestliche NRW war demnach der wärmste Bereich am Sonntag. Laut Wetterdienst sind die hohen Werte ungewöhnlich für die Jahreszeit und ähnlich den Maxima aus demselben Zeitraum der Jahre 1986, 1991, 2012 und 2019. 1990 wurden in der mittleren Februar-Dekade 19,7 Grad im Jülicher Raum gemessen.

Zum Wochenbeginn erwartete der Wetterdienst eine Kaltfront. Die Temperaturen würden am Montag auf 13 Grad fallen. Erneut gebe es auch Schauer und Gewitter. Am Dienstag ist demnach in den Hochlagen Schnee möglich.

