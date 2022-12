Mehrere Tage Ersatzverkehr : Bahnstrecke Aachen-Mönchengladbach vor Weihnachten gesperrt

Aachen Vom 16. bis zum 20. Dezember werden Gleisbauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Aachen und Rheydt durchgeführt, unter anderem an der Großbaustelle Turmstraße. Auf was sich Pendler nun gefasst machen müssen.

Die Deutsche Bahn führt in der Zeit vom Freitag, 16. Dezember, 18.30 Uhr bis Dienstag, 20. Dezember, 23 Uhr Gleisbauarbeiten zwischen Rheydt und Aachen durch und es finden gleichzeitig Vorarbeiten an der Eisenbahnüberführung „Beeckfließ“ im Bereich Geilenkirchen statt. Zudem arbeitet die Stadt Aachen weiter an der über die Bahnstrecke führende Brücke „Turmstraße“. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit.