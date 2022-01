Marktausscheiden : Bahnfirma Abellio stellt den Betrieb ein

Ein Zug von Abellio fährt neben einem roten Signal von einem Bahnhof ab. (Symbolbild) Foto: dpa/Rene Traut

Hagen Vor mehr als zwei Jahrzehnten wurde der Bahnverkehr liberalisiert, auch in NRW drängten Regionalbahn-Firmen auf den Markt und boten der DB Regio die Stirn. Eine von ihnen verschwindet nun vom Markt – in diesem Segment ist es der erst Marktaustritt in dem Bundesland.