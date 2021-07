Unwetterfolgen : Bahnbetrieb teilweise eingestellt, Straßen gesperrt

Service Aachen/Düren/Heinsberg Das Hochwasser in der Region hat auch Auswirkungen auf den Verkehr: Die Deutsche Bahn rät Reisenden, Nordrhein-Westfalen weiträumig zu umfahren. Zahlreiche Straßen sind gesperrt.

„Aufgrund der Vielzahl an Störungen, bitten wir Sie, den Bereich NRW weiträumig zu umfahren“, hieß es am Morgen in einer Mitteilung auf der Webseite der Deutschen Bahn.