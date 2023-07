Bauarbeiten zwischen Düren und Köln : Bahn-Pendler müssen schon bald wieder auf Busse umsteigen

Düren/Köln Gerade erst wird die Großbaustelle auf der Bahnstrecke zwischen Aachen und Düren beendet, schon droht erneut Ungemach für Bahn-Pendler. Schuld sind Bauarbeiten an einer Eisenbahnbrücke zwischen Düren und Horrem.

Die Änderungen im Überblick

Traditionsgasthäuser in Düren : Der „Echtzer Hof“ wird wieder geschlossen Die Familie Reuter hat zwei Traditionsgasthäuser in Düren erfolgreich geführt und muss dennoch ein zweites Mal schließen. Nach dem „Franziskaner“ in Düren erfolgt nun der Abschied vom „Echtzer Hof“.

Am Bahnhof Horrem halten die Busse des Schienenersatzverkehrs am Park&Ride-Parkplatz „Im Gleisdreieck“ statt am Busbahnhof. Die Wegeleitung am Bahnhof ist angepasst. Aufgrund der verringerten Verfügbarkeit von Parkplätzen wird Autofahrer:innen empfohlen, die Park&Ride-Anlage am Bahnhof Sindorf oder die Busse des öffentlichen Nahverkehrs zu nutzen. Die Busse fahren die Bahnhöfe Horrem und Sindorf in dichtem Takt an.