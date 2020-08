Sturmtief „Kirsten“ in der Region : Bäume stürzen auf Gleise, Tagebaustaub nimmt Sicht

Dieser Zug der Regionalbahn 33 zwischen Lindern und Heinsberg muss wegen umgestürzter Bäume stoppen. Foto: Ralf Roeger

Region Sturmtief „Kirsten“ ist am Mittwochmorgen durch die Region gewirbelt – mit Böen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Auch der Bahnverkehr war betroffen. Die Autobahn 44 musste nach einem Unfall gesperrt werden. Auch etliche Bahnstrecken waren betroffen.

Sturmtief „Kirsten“ hat am Mittwochmorgen in Nordrhein-Westfalen zahlreiche Schäden angerichtet. Die Autobahn 44 musste in Richtung Aachen gesperrt werden, nachdem ein Lastwagen umgestürzt war. In Höhe Holz kam es zu Sichtbeeinträchtigungen durch aufgewirbelten Staub aus dem Tagebau Garzweiler, wie die Polizei in Düsseldorf mitteilte.

Umgestürzte Bäume waren auch bei der Bahn für mehrere Streckensperrungen und Zugausfälle verantwortlich. Der Regionalexpress 4 von Aachen in Richtung Ruhrgebiet etwa musste zeitweise bei Wuppertal umgeleitet werden.

Gegen 9 Uhr meldete die Deutsche Bahn zudem, dass ein Baum im Gleis zwischen Herzogenrath und Aachen für Verspätungen und Teilausfälle der Regionalbahn 33 sorgte. Gegen 10.30 Uhr war er beseitigt.

#RB33 Baum im Gleis zwischen #Lindern und #Heinsberg(Rheinl). Teilausfälle zw. #Lindern und #Heinsberg(Rheinl). Empfehlung: Buslinie 493 zw. #Lindern und #Heinsberg(Rheinl). Bitte Reiseverbindung vor Abfahrt des Zuges prüfen. Bisher keine Informationen zur Dauer der Sperrung. — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) August 26, 2020

Ein weiterer Baum auf der Strecke der Regionalbahn 33 sorgte zwischen Heinsberg und Lindern für Zugausfälle. Erst kurz vor 12 Uhr meldete die Bahn, dass auch dort die Strecke wieder frei sei.

Auch andernorts in NRW meldeten die Feuerwehren Einsätze wegen umgestürzter Bäume. In Hünxe im Kreis Wesel erlitt eine Autofahrerin leichte Verletzungen, als ihr ein Baum auf die Motorhaube fiel.

Hier steht ein Fahrzeug der Feuerwehr neben einem Nahverkehrszug in Gevelsberg. Er musste wegen Sturmschäden an der Oberleitung stoppen. Foto: dpa/Alex Talash

Bei Dortmund-Aplerbeck ließ die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben einen Nahverkehrszug evakuieren. Rund 100 Reisende hätten den Regionalexpress 57 verlassen müssen, weil der Zug wegen eines auf dem Gleis liegenden Baumes nicht weiterfahren konnte. Sperrungen gab es unter anderem auch auf Bahnstrecken bei Köln, Ennepetal und Schwerte. Die Folge waren Umleitungen und Verspätungen.

Unter anderem in Kleve rückten die Einsatzkräfte in den frühen Morgenstunden immer wieder aus. Ein Motorradfahrer wurde laut Polizei durch einen herabfallenden Ast verletzt. Zudem flog ein Trampolin durch die Gegend und beschädigte ein geparktes Auto. In Grevenbroich musste die Feuerwehr lose Teile einer Photovoltaikanlage entfernen. In Neuss führte eine abgerissene Starkstrom-Freileitung nach Angaben der Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand.

In Ennepetal stürzte ein Baum auf die Oberleitung dieser Bahnstrecke. Ein Güterzug konnte rechtzeitig bremsen. Foto: dpa/Alex Talash

Wegen der erhöhten Gefahr durch umstürzende Bäume blieb der Zoo in Wuppertal am Mittwoch geschlossen. Auch einige Wildparks – etwa in Köln und Düsseldorf – blieben aus Sicherheitsgründen zu.

In der Region wurden die Böen bis zu 90 Stundenkilometer schnell. Wetterexperte Andy Holz von der Webseite Huertgenwaldwetter warnte vor herabstürzenden Ästen und entwurzelten Bäumen. Die Temperaturen am Tag sollen in der Region zwischen 14 und 19 Grad erreichen, es könne dabei immer wieder zu kleinen Schauern kommen. Dazu erwartete Holz „mäßigen bis frischen Westwind mit teils noch stürmischen Böen, abends aber schon wieder abflauend”.

Weniger dramatisch waren die Auswirkungen in diesem Restaurant am Rheinufer, wo es Heizpilze und Heizsäulen umwehte. Foto: dpa/Marcel Kusch

Am Donnerstag solle es deutlich angenehmer werden bei bis zu 24 Grad. Doch am Wochenende zieht bereits ein neues Tief mit unbeständigem Wetter über die Region und es werde frisch bleiben. „Erst nächste Woche deutet sich wieder ruhigeres und wärmeres Wetter an”, sagte Andy Holz.

(cheb)