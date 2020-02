Kostenpflichtiger Inhalt: Digitalisierung am Inda-Gymnasium : Roboter Charlie vertritt kranke Schüler

Seltsamer Mitschüler: Den Unterrichtsroboter AV 1, genannt Charlie, hätte sich Peter Braun gewünscht, als er selbst lange krank war. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Das Aachener Inda-Gymnasium bietet Kindern, die lange fehlen, künftig die Unterrichtsteilnahme per Livestream an. Wer chronisch krank ist und deshalb länger ausfällt, kann per Tablet und Roboter beim Unterricht mitmachen und vor allem Kontakt mit den Schulkameraden halten.