Sieben Verletzte : Autofahrer stirbt bei Unfall auf dem Nürburgring

Koblenz Bei einem Unfall auf dem Nürburgring ist ein Autofahrer ums Leben gekommen, sieben weitere Menschen wurden verletzt.

Nach Angaben der Polizei starb der 34 Jahre alte Autofahrer, als er am Montag auf ein stehendes Abschleppfahrzeug auffuhr. In den Wagen seien danach weitere Fahrzeuge gekracht. Es gebe zwei Schwerverletzte und fünf Leichtverletzte. Nach Angaben der Polizei Adenau ereignete sich der Unfall bei einer touristischen Fahrt auf der berühmten Rennstrecke in Rheinland-Pfalz. Das Auto des noch an der Unfallstelle gestorbenen Fahrers geriet der Polizei zufolge nach dem Zusammenprall in Brand.