Baustelle : Autofahrer müssen mit Engpässen auf der A4 bei Aachen rechnen

Aachen Auf der Autobahn 4 zwischen Aachen-Laurensberg und Aachen-Zentrum kommt es demnächst zu Engpässen in beide Fahrtrichtungen. Worauf sich Autofahrer einstellen müssen.

Für die Vorbereitungen zur Errichtung einer Verkehrszeichenbrücke wird die Anzahl der Fahrstreifen von zwei auf einen reduziert. Das gilt am Montag, 20. Juni, in Fahrtrichtung Niederlande und am Dienstag, 21. Juni, in Fahrtrichtung Köln, wie die zuständige Autobahn GmbH am Freitag mitteilte. Der Engpass besteht jeweils von 9 bis 15 Uhr.