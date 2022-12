NRW-Verkehrsminister Krischer : „Autobahnbrücken bröseln unter den Reifen weg“

Düsseldorf Statt weiterhin große Summen in den Neubau zu stecken, müssten Planungs- und Bauressourcen auf die Sanierung konzentriert werden, sagt der Grüne Oliver Krischer in Richtung Bundesregierung.

Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) fordert mehr Tempo bei der Sanierung der Straßen- und Schienen-Infrastruktur in Deutschland. „Wir brauchen ein 4000-Brücken-Erhaltungsprogramm mit konkreten Zielvorgaben“, sagte der Grünen-Politiker in Düsseldorf.

Schließlich müssten von 13.000 Autobahnbrücken bundesweit 4000 in den nächsten zehn Jahren neu gebaut oder komplett saniert werden. „Das heißt, mindestens 400 im Jahr“, sagte Krischer. „Geschafft hat der Bund in 2022 aber nur 174, also weniger als die Hälfte.“ Statt weiterhin große Summen in den Neubau zu stecken, müssten Planungs- und Bauressourcen auf die Sanierung konzentriert werden.

Hauptbetroffen sei das bevölkerungsreichste Bundes- und Transitland Nordrhein-Westfalen. „Das, was an der A45 an der Rahmede-Talbrücke passiert ist, darf sich nicht wiederholen“, mahnte der Verkehrsminister der schwarz-grünen Landesregierung von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). „Wenn der Bund weiterhin die falschen Prioritäten setzt, bekommen wir Rahmede bundesweit in jedem zweiten Landkreis und auch in NRW wird es weitere Problemfälle dieser Art geben.“