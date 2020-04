Ab Donnerstagabend : Autobahn A544 zum Europaplatz gesperrt

Aachen Auf der Autobahn 544 wird wieder gebaut: Autofahrer müssen am Donnerstag, 16. April, mit Behinderungen rechnen. Der Abschnitt zwischen Rothe Erde und Europaplatz wird abends voll gesperrt.

Das teilte der Landesdienst Straßen.NRW am Dienstag mit. Die Autobahn, die vom Aachener Kreuz zum Europaplatz führt, wird demnach ab 19 Uhr in Richtung Europaplatz ab der Abfahrt Rothe Erde gesperrt. Grund sind Arbeiten der Stadt Aachen am Europaplatz. Sie sollen bis Freitagmorgen, 5 Uhr, dauern. Dann soll die Autobahn wieder freigegeben werden.