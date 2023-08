Stau in Richtung Aachen : Auto brennt auf der A4 bei Langerwehe

Am Mittwochabend verursachte ein brennendes Auto einen vier Kilometer langen Stau auf der A4. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Langerwehe Am Mittwochabend kam es auf der A4 in Richtung Aachen zwischen Langerwehe und Weisweiler zu einem Autobrand. Der dadurch bedingte Stau hält noch an.

Gegen 18.15 Uhr fing der Wagen eines Autofahrers, der auf der A4 von Köln in Richtung Aachen unterwegs war, auf Höhe von Langerwehe an zu brennen.

Nach Angaben der Autobahnpolizei Köln handelt es sich dabei um einen Brand im Motorraum. Der Fahrer konnte das Auto rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt.

Einsatzkräfte, wie die Feuerwehr, sind vor Ort. Während der Räumungsarbeiten wurden zwei Fahrstreifen der A4 auf der Höhe des Autobrands gesperrt, wie die Polizei berichtet. Autofahrer wurden auf dem linken Streifen am Brand vorbeigeleitet. Dadurch entstand ein Stau, der sich zwischenzeitlich über vier Kilometer zog. Die Strecke wird wieder freigegeben, sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, so der Sprecher der Autobahnpolizei.

Die Autobahnpolizei bittet darum, eine Rettungsgasse zu bilden.

(red)