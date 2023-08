Ausstellung „Must-have“ in Bergisch Gladbach : Das muss ich haben!

Ob Jeans oder Turnschuh: Die Ausstellung „Must-have“ beleuchtet die Geschichte des Konsums. Foto: Sonja Nanko/LVR-Industriemuseum Papiermühle Alte Dombach

Bergisch Gladbach Verzehrt, verbraucht, beworben und begehrt: Die Ausstellung „Must-have“ in Bergisch Gladbach erkundet die Geschichte des Konsums.

Am Ende wird’s persönlich. Was ist für mich am wichtigsten? Eine saubere Umwelt? Gerechtigkeit auf der Welt? Modische Kleidung? Mein Handy? Reisen? Familie und Freunde? Für diese sechs Möglichkeiten stehen im LVR-Industriemuseum Papiermühle Alte Dombach sechs Glaszylinder bereit. Auf die drei Holzkugeln verteilt werden sollen, je nachdem, welche Prioritäten man setzt. Das Ergebnis sieht ganz danach aus, als würde die Ausstellung „Must-have. Geschichte, Gegenwart, Zukunft des Konsums“ eine nachhaltige Wirkung auf Besucher und Besucherinnen haben.

Während die Zylinder pro Umwelt, Weltgerechtigkeit und menschliche Nähe schon gut befüllt sind, dümpeln in denen fürs schicke Outfit, Viel-auf-der-Rolle- und Immer-erreichbar-Sein nur wenige Kugeln an den Böden vor sich hin. Oder diktiert hier das schlechte Gewissen die „guten“ Entscheidungen? „Manchmal sehe ich schon jemanden, der erst zögert“, sagt Museumsleiterin Sonja Nanko, „aber dann doch zeigt, dass er sein Handy für unverzichtbar hält.“ Nanko selbst hat nicht gezögert, als es darum ging, die Sonderschau zu präsentieren, die sich Artikeln widmet, die wir alle kennen, haben und brauchen. Oder glauben, sie brauchen zu müssen.

Was passiert, wenn wir so weitermachen?

Als Koproduktion der Standorte Bergisch Gladbach, Solingen und Euskirchen ist ein Industriemuseum dafür der richtige Ort: „Weil es sozusagen in unserer DNA liegt. Erst mit der Produktion hat sich ja die Massenkonsumgesellschaft herausgebildet. Und wir, die LVR-Industriemuseen, haben eine Sammlung, die so groß ist, dass sie diese ganzen Konsumgüter hergibt.“

Rund 500 Exponate illustrieren den Werdegang des Konsums von damals bis heute und zu dem, was uns die Zukunft bringt. Oder bringen könnte. Wenn wir so weitermachen wie bisher. In den vergangenen 200 Jahren nahm die Entwicklung von der vorindustriellen Gesellschaft zu einer, die alles wegwirft und immer schneller, schöner, besser werden will, mächtig Fahrt auf. Liegt das Heil wirklich darin, alles immer öfter, beliebig wiederholbar und rund um die Uhr (be)nutzen, machen und erleben zu können? Entsteht so Überdruss? Sind wir dekadent, ohne es zu wissen? „Konsum ist zu einem Mittel der Unterhaltung geworden, das Abwechslung und Überwindung von Langeweile verspricht“, konstatierte der Wissenschaftler Udo Beier schon 1993 in „Der fehlgeleitete Konsum“. Ganz falsch lag er da wohl nicht.

Keine Neue in Sicht: Diese Arbeitsjacke aus den 1950ern wurde immer wieder geflickt. Foto: Jürgen Hoffmann

Auf 180 Quadratmetern angelegt, führt ein chronologischer Parcours entlang eines roten Bandes, das als Leitlinie durch Themenblöcke fungiert. Angefangen mit der Zeit, als man „von der Hand in den Mund“ lebte. In vorindustriellen Tagen waren Mehlsäcke, wollene Röcke und Kessel so kostbar, dass sie geflickt wurden, Bauersleute löffelten ihre Suppe mit hölzernen Löffeln aus tönernen Schüsseln made in Langerwehe, und das gesamte Hab und Gut von Knechten und Mägden war so gering, dass es in eine Kiste passte.

Bis zum 22. Dezember 2024 in Bergisch Gladbach Ausstellung: „Must-have, Geschichte, Gegenwart, Zukunft des Konsums“, LVR-Industriemuseum Papiermühle Alte Dombach, Alte Dombach, 51465 Bergisch Gladbach. Die Ausstellung ist barrierefrei zugänglich. Laufzeit: bis 22. Dezember 2024. Geöffnet: Di. bis Fr. 10-17 Uhr, Sa. und So. 11-18 Uhr, Mo. geschlossen. Eintritt: 3,50 Euro (Erwachsene), ermäßigt 3 Euro, ab zehn Personen 3 Euro pro Person. Kombiticket mit Dauerausstellung 5 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei. Öffentliche Führungen am Sonntag: 13.8., 10.9., 8.10., 12.11. und 10.12.2023 um 14 Uhr. Anmeldung im Ticketshop: www.shop.industriemuseum.lvr.de. Info und Anmeldung bei Kulturinfo Rheinland: Tel. 02234/9921555 (Mo. bis Fr. 8-18 Uhr, Sa., So. und an Feiertagen 10-15 Uhr), per E-Mail: info@kulturinfo-rheinland.de. Katalog: 104 Seiten, 9 Euro. Anreise: ÖPNV: bis S-Bahnhof Bergisch Gladbach, ab da mit Bus 426 bis Dombach. Zu Fuß: 25 Minuten vom ­S-Bahnhof. Auto: ab Autobahnausfahrten Richtung Bergisch Gladbach, Gesamtverkehr oder Zentrum, Ausschilderung „Rheinisches Industriemuseum“ folgen. www.musthave.lvr.de">www.musthave.lvr.de

Bis hin zu Ansätzen der Neuzeit, die Beispiele für nachhaltiges Produktdesign vorstellen. Wie Schuhe aus Ananas-Zellstofffasern, Fahrräder aus Bambus oder das Kaffeegeschirr, das in Berlin aus dem Abfallprodukt Kaffeesatz hergestellt wird. Von einer sozialen Werkstatt in Cafés und in gastronomischen Betrieben eingesammelt, wird es getrocknet und gebunden mit Biopolymeren in Form gepresst. Das Ergebnis: ein bruchsicheres, spülmaschinenbeständiges Service. Allein in Deutschland fallen pro Jahr 20 Millionen Tonnen Kaffeesatz an. Sie landen, normalerweise, im Müll.

Knödel und „Kindermehl“

Man kann auch in der Gegenwart anfangen und sich von da aus, stationsweise, zurück in die Vergangenheit bewegen. Wie mit einer Zeitmaschine. Oder einfach querbeet auf Entdeckungstour gehen. Durch die sich wandelnde Welt all dessen, was verzehrt und verbraucht wird, beworben und begehrt, an- und abgeschafft. Mitunter recht schnell: Die durchschnittliche Nutzung eines Smartphones liegt derzeit bei 2,7 Jahren. Wobei die Ökobilanz des tragbaren Tausendsassas auch nicht die beste ist. Abgesehen davon, dass zu seiner Herstellung seltene und konfliktbelastete Erden und Erze benötigt werden, schlucken die für Netz, Streaming und Cloud zuständigen Dienste Millionen von Kilowatt Strom.

Gebannt vom Anblick eines Trios befrackter Herren, die im Schwarz-Weiß-Film aus den 1950ern der beschürzten wie beglückten Hausfrau eine Platte mit rundlichen Teigbollen präsentieren, greift man, überaus passend, zum „Hörknubbel“. Um zu vernehmen, wie die drei von der Werbestelle den „Pfanni-Knö-hö-hö-dell“ besingen. Versammelt in einer Vitrine sind „Artefakte“, denen das Mobiltelefon den Garaus gemacht hat oder bald machen wird: ein Telefon mit Schnur und Wählscheibe, ein Wecker und eine Schreibmaschine, eine DVD, eine CD, ein Konversationslexikon und noch viel, viel mehr. Was aber keinesfalls zur Gänze in diesen gläsernen Sarg erinnerter Gegenständlichkeiten passen würde.

Zwischen Wirtschaftswunder und Massenkonsum buhlen eine Victoria KR 25 Aero mit acht PS von 1950, ein putziger, rot-weiß-kariert gefütterter Picknickkoffer und Versandkataloge von Quelle, Neckermann & Co. um Aufmerksamkeit. Der Minirock in Orange mit den weißen Knöpfchen ist ein echter Hingucker, aber die Nyltesthemden aus den 1960er Jahren sind einfach nur grauselig. Zwar, wie angepriesen, pflegeleicht und bügelfrei, aber da nicht luftdurchlässig, zugleich ziemlich geruchsintensiv. Auch die Jeans mit Schlag von Wrangler hängen da, die in den 1970ern bei Jugendlichen als unverzichtbar galten. Ein Jahrzehnt später errangen die knöchelhohen Adidas-Allrounder aus weißem Leder mit den drei schwarzen Streifen einen ähnlichen Status bei der gleichen Klientel. Auch sie waren ein „Must-have“.

Folgen des Konsums? „Der Spiegel“ warnt 1986 vor der „Klima-Katas­trophe“. Foto: Jürgen Hoffmann/LVR-Industriemuseum

Eine schmiedeeiserne Zuckerzange erzählt vom süßen Leben ab 1850. Ab 1855 kann man in England Beil, Hammer und Meißel vergessen, wenn es darum geht, eine Dose zu öffnen. Für Nestles „Kindermehl“ werden nicht etwa die Knochen Unmündiger vermahlen, sondern es handelt sich um eine vollständige Nahrung für dieselben, die nach 1900 verkauft wurde.

Der Delfin hat die Schnauze voll

„Wir haben die Schnauze voll“, steht auf einem WWF-Plakat, das einen Delfin zeigt, dem der Plastikmüll aus dem aufgerissenen Maul quillt. In den 1940er Jahren trägt man „Notkleider“, die vorgaukeln, es gäbe einen Mantel überm Geblümten, die Mangelware Leder ersetzen Sandalen aus Bast, und lädierte Strumpfhosen lassen sich mit einer Schablone viel besser reparieren. Fast wie aus dem Giftschrank mutet eine Galerie mit Plastiktüten an. Wegwerfwindeln, Feuchttücher und Hygienebinden sind schnelle Alternativen zur Weißwäsche, die früher stundenlang gekocht werden musste. Neben Kultigem wie dem Bosch-Kühlschrank (1957) stößt man auf Mandelpudding-Pulver von Dr. Oetker, Maggi-Bouillonwürfel oder Mundwasserflaschen von Odol. Was einst innovativ war, gehört heute in jedem Supermarkt zum Sortiment.