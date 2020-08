Neues Lagebild : Ausmaß der Clan-Kriminalität gestiegen

Herbert Reul (CDU), Innenminister von Nordrhein-Westfalen, schaut sich einen Einsatz gegen Clankriminalität in Duisburg an. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Düsseldorf/Essen Das von der Polizei festgestellte Ausmaß der Clan-Kriminalität hat in Nordrhein-Westfalen nochmal zugenommen. Die Ermittler gehen inzwischen von 111 kriminellen Clans aus, die im Bundesland ihr Unwesen treiben.

Das von der Polizei registrierte Ausmaß der Clan-Kriminalität ist in Nordrhein-Westfalen deutlich angestiegen. Das geht aus einem neuen Lagebild hervor, das NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag in Düsseldorf vorgestellt hat.