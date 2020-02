Nach Brand im Krefelder Zoo : Ausgebranntes Affenhaus wird abgerissen

Das abgebrannte Affenhaus des Krefelder Zoos. Foto: dpa/Marcel Kusch

Krefeld Gut sechs Wochen nach dem schweren Brand im Krefelder Zoo stehen die Abrissarbeiten am ausgebrannten Affenhaus an. Am Montag solle der Rückbau beginnen, sagte ein Sprecher des Zoos. Ein Bagger fuhr bereits am Freitag vor.

Das Affenhaus des Familienzoos war in der Nacht auf Neujahr komplett niedergebrannt. Acht Menschenaffen - mehrere Gorillas und Orang-Utans sowie ein Schimpanse - starben. Zwei Schimpansen hatten das Feuer weitgehend unversehrt überstanden. Eine Gorillafamilie war abseits des Affenhauses untergebracht.

Der Zoo hat bereits angekündigt, dass er weiter Menschenaffen halten will. Ein Neubau ist geplant. Bis es soweit ist, werden aber nach Zoo-Angaben einige Jahre vergehen. Die Kosten werden auf einen zweistelligen Millionenbetrag geschätzt. Seit dem Feuer hatte der Tierpark eine Welle der Hilfsbereitschaft und Spenden, aber auch grundsätzliche Kritik erfahren.

Nach den Ermittlungen der Polizei wurde das Feuer von einer sogenannten Himmelslaterne ausgelöst, mit der drei Frauen unwillentlich den Brand ausgelöst hatten.

(dpa)