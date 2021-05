Corona-Lage an Schulen : „Ausbrüche in Schulen gehen meist auf Lehrer zurück“

Eine Maske liegt im Unterricht auf Unterlagen, während im Hintergrund Schülerinnen und Schüler in einem Gymnasium mit Mund- und Nasenschutz dem Unterricht folgen. Foto: dpa/Matthias Balk

Düsseldorf Der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte fordert die Rückkehr in die Schulen. Nach einem Jahr Homeschooling seien viele Kinder und Eltern am Ende. Auch beim Impfen müsse nun an Kinder gedacht werden, sagt Kinderarzt Axel Gerschlauer - und warnt vor Impfungen in der Schule.