Online-Rallye Netrace : Auftakt zum Surfen gegen die Zeit

Sie stehen in den Startlöchern, die Teams der Schülerinnen und Schüler, die bei der 16. jährlich stattfindenden Online-Rallye Netrace ihre Recherchefähigkeiten unter Beweis stellen wollen.

Kurz vor dem Start haben sich jetzt Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte im Medienhaus Aachen über den Ablauf unserer Internet-Rallye informiert. Vom 15. November bis zum 14. März treten Schüler-Teams aus der Städteregion Aachen und den Kreisen Düren und Heinsberg gegeneinander an. Die Disziplin heißt Online-Recherche. Vier Runden wird es geben, in denen die Jugendlichen bei der Beantwortung kniffliger Fragen zu verschiedenen Themen Punkte sammeln können. Die nötigen Informationen finden sich im Internet. Aber aufgepasst, nur die Antworten gelten, die mit einer seriösen Quelle belegt sind. Wikipedia, der sonstige Retter jedes Referates, zählt nicht.

161 Teams sind schon registriert. Dass auch in der 16. Auflage wieder viele neue Teilnehmer dabei sind, zeige wie zeitlos und aktuell zugleich der Wettbewerb sei, betonte NetAachen-Chef Andreas Schneider. Die heiße Phase der Anmeldung ist jedoch noch in vollem Gange. Bis zum kommenden Freitag, 4. November, bleiben die Anmeldeportale für weitere Online-Spürnasen-Teams geöffnet.

Lehrerin Julia Paschke, die beim diesjährigen Auftakt ihre Schule Haus Overbach in Jülich-Barmen vertrat, versetzte sich in die Lage der Jugendlichen: „Ich habe damals in der Oberstufe als eine der ersten ein Smartphone bekommen, aber heute haben die Schüler ja immer diese weite, weite Welt.“ Von der Teilnahme am Wettbewerb erhofft sie sich die Entwicklung von mehr Sorgfalt im Umgang mit Informationen.