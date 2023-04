Aachen Am Donnerstagnachmittag sind auf der A544 bei Aachen mehrere Autos kollidiert. Alle Fahrer blieben unverletzt.

Auf der A544 vom Europaplatz in Richtung Verlautenheide sind am Nachmittag drei Autos kollidiert. Nach Aussage der Polizei war ein Wagen am Stauende auf die stehenden Wagen aufgefahren. Verletzte gab es nicht.