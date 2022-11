Fahrbahnsanierung : Auffahrt zur A44 Richtung Belgien in Lichtenbusch gesperrt

Auffahrt zur A44 Richtung Belgien in Lichtenbusch gesperrt

Aachen Auf der A44 zwischen der Anschlussstelle Aachen-Brand und dem Grenzübergang Belgien wird derzeit die Fahrbahn saniert. Das hat Konsequenzen für den Verkehr rund um die Anschlussstelle Lichtenbusch.

Während der Fahrbahnsanierung auf der A44 zwischen der Anschlussstelle Brand und dem Grenzübergang Belgien stehen derzeit nur drei der insgesamt vier Fahrspuren zur Verfügung. Das bedeutet, dass es im Zuge der Arbeiten jeweils in eine Fahrtrichtung zwei, in die andere nur eine Fahrspur gibt.

Auch die Anschlussstelle Lichtenbusch wird bis Montag, 21. November, nur eingeschränkt nutzbar sein. Wer in Richtung Belgien unterwegs ist, kann die Ausfahrt nutzen. Die Auffahrt zur A44 in Richtung Belgien von der B 258/L233 (Monschauer Straße) ist ab Freitag, 11. November, 18.30 Uhr, bis zum 21. November allerdings gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH am Freitag mit.