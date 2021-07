Kreis Euskirchen : Aufatmen an der Talsperre – Abbruchkante in Erftstadt riskant

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) an der Steinbachtalsperre. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Euskirchen Mit bangen Blicken schauten viele Anwohner in den vergangenen Tagen auf die Steinbachtalsperre: Hält der Damm? Jetzt gibt es Entwarnung. In Erftstadt, wo das Unwetter einen riesigen Schlund in die Erde gefressen hat, droht hingegen noch Gefahr.