Wetter : Auf Regen folgt Sonnenschein – oder?

Interaktiv Aachen Die Sehnsucht nach besserem Wetter ist groß. Die Temperaturen steigen kommende Woche, sagen die Experten von Eifelwetter.

Der April macht, was er will. In der Tat. Und so lässt auch der richtige Frühling, der mit beständigem Sonnenschein und verlässlich wärmeren Temperaturen noch etwas auf sich warten. Nach dem unerfreulich bewölkten, regnerischen, wechselhaften Sonntag, kann es nur besser werden. Oder?