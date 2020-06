„Es wird überall mal nass“ : Auf die Hitze folgen Gewitter und Schauer

Aachen/Düren/Heinsberg Der Frühsommer macht Pause: Erste Gewitter im südlichen Bergland von NRW brachten bereits ab Mittwoch den Wechsel. Im Laufe des Donnerstag wird es dann auch in der Region kühler und nasser.

Auf wochenlange Hitze und Trockenheit folgen zum Beginn des Junis die ersten Sommergewitter in der Region. Es wird in den kommenden Tagen deutlich kühler und nasser, sagte der Meteorologe Daniel Tüns vom Deutschen Wetterdienst am Mittwoch in Essen. Schauer sollen sich bis Donnerstagnachmittag von der ab dem Donnerstagmorgen bereits regnerischen Südosthälfte auch auf das Münsterland und den Niederrhein ausbreiten.

Laut Bodo Friedrich vom Wetterdienst Eifelwetter.de lassen die Federwolken am Himmel erkennen, dass ein Umschwung auch in der Region naht. Am Donnerstag meldet sich in der Region ein Tiefdruckgebiet an, das bis Montag anhält. Zwar kommt es dadurch zum langersehnten Regen, allerdings soll es auch kräftig gewittern. Dem ausgedürrten Boden hilft das laut Friedrich jedoch nicht. Dieser kann den kurzfristigen Starkregen nicht vollständig aufnehmen, ehe es wieder heiß und trocken wird.