Kostenpflichtiger Inhalt: Autonomes Fahren : Auf den Spuren von Knight Rider

Hände weg vom Steuer: Der Mission-Bus fährt selbstständig. Trotzdem kommt er nicht ohne Fahrer aus. Foto: Guido Jansen

Aldenhoven Ein deutsch-niederländisches Forschungsprojekt arbeitet an Fahrzeugen, die keinen Fahrer mehr brauchen. Nun haben die Entwickler auf der Automobilteststrecke Aldenhoven Testing Center (ATC) gezeigt, was heute bereits möglich ist – und was noch fehlt.