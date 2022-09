Entlastungspaket : Auch pensionierte NRW-Beamte sollen Energiepauschale erhalten

Düsseldorf Entlastungspaket: Das Land und der Bund müssen sich noch über die Finanzierung der Maßnahme einigen.

Die Landesregierung möchte, dass auch die pensionierten Landesbeamten eine einmalige Energiepreispauschale von 300 Euro erhalten. Das kündigte NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) am Montag in Düsseldorf an. Die Landesregierung werde dem Landtag empfehlen, diese Regelung für die rund 223.000 Versorgungsempfänger, darunter etwa Lehrerinnen und Lehrer, in NRW zu übernehmen, sagte der CDU-Politiker. Im Landeshaushalt schlage das mit rund 70 Millionen Euro zu Buche.