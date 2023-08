Blitz und Donner : Auch in den kommenden Tagen ist die Gewittergefahr hoch

Aachen Schwül-warme Luft mit Gewitterneigung, lokal auch Starkregen sowie Hagel mit Unwetter-Potenzial begleiten Nordrhein-Westfalen in den nächsten Tagen.

Turmstraße in Aachen : Bauarbeiter fräsen brandneue Asphaltdecke ab Auf der Turmstraße in Aachen hat eine Baufirma die brandneue Asphaltdecke nach einer Tiefbaustelle wieder abgefräst. Jetzt gehen die Arbeiten nochmal los.

Auch am Mittwoch wird schwülwarm mit Schauern und Gewittern, aber auch was Sonne bei 22 bis 27 Grad in der Aachener Region. Am Donnerstag erwartet „Huertgenwaldwetter“ für die Region häufige, teils kräftige Schauer und Gewitter. Dazu wenig Sonne bei 22 bis 27 Grad. Am Freitag bleibt es freundlich, abends sind jedoch Wärmegewitter möglich bei 25 bis 30 Grad.