Kaputtes Stellwerk : Auch am Freitag starke Einschränkungen im Bahnverkehr rund um Köln

Auch am Freitag starke Einschränkungen im Bahnverkehr rund um Köln

Köln Ein Wassereinbruch hat ein Stellwerk in Köln stark beschädigt. Die Reparatur ist der Bahn zufolge aufwendig. Züge fallen aus oder verspäten sich. Reisende müssen bis Samstag mit erheblichen Beeinträchtigungen rechnen.

Die Schäden an einem Stellwerk am Kölner Hauptbahnhof sollen auch am Freitagmorgen noch zu erheblichen Beeinträchtigungen im Zugverkehr führen. Betroffen sind laut Deutscher Bahn alle ICE-, EC- und IC-Züge, die planmäßig über den Kölner Hauptbahnhof verkehren, wie es auf der Homepage hieß.