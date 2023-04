Eine digitale Zeitreise : Der lange Abschied von der Atomenergie in Deutschland

Am 15. April 2023 soll endgültig Schluss sein mit der nuklearen Stromerzeugung in Deutschland, auch beim Kernkraftwerk Emsland. Foto: dpa/Sina Schuldt

Interaktiv Aachen Im Jahr 2002 sind die Weichen für den Atomausstieg in Deutschland gestellt worden, am morgigen Samstag gehen die letzten Meiler vom Netz. Wie hat sich die Stromproduktion seither verändert? Und welche Atomanlagen gibt es in NRW noch?

Der Atomausstieg in Deutschland

Auch wenn 2011 als Jahr des Atomausstiegs gilt: Eigentlich hatte die rot-grüne Bundesregierung den Atomausstieg schon vor 21 Jahren beschlossen. Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) und die Chefs der vier größten Energieunternehmen verständigten sich auf eine Gesamtlaufzeit der 19 arbeitenden Anlagen von insgesamt 32 Jahren. Nachdem der Bundesrat am 1. Februar 2002 endgültig der Novellierung des Atomgesetzes zugestimmt hatte, trat das Gesetz in Kraft. Damit war das rot-grüne Projekt vorerst fest vereinbart.

Im Oktober 2010 folgte dann aber der Ausstieg vom Ausstieg: Nach einem heftigen Schlagabtausch im Bundestag drückt die schwarz-gelbe Bundesregierung mit knapper Mehrheit längere Laufzeiten für Atommeiler durch.

Dies änderte sich nicht mal ein Jahr später aber wieder. Am 11. März 2011 wurde Japans Ostküste von einem schweren Erdbeben und Tsunami heimgesucht. Im Atomkraftwerk Fukushima löste dies eine Reihe katastrophaler Unfälle und schwerer Störfälle aus, bei der große Mengen radioaktiven Materials austraten. Nur wenige Tage nach der Katastrophe setzte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die beschlossenen längeren Atomlaufzeiten für drei Monate aus. Acht vorwiegend ältere Meiler mussten noch im Sommer 2011 endgültig vom Netz. Es folgten stufenweise weitere Abschaltungen von Kernkraftwerken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von GoogleMaps angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von GoogleMaps. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von GoogleMaps, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Am Silvesterabend 2021 sind drei der sechs verbliebenen Kernkraftwerke in Deutschland abgeschaltet worden. Dies betraf die Atomkraftwerke in Brokdorf (Schleswig-Holstein), Grohnde (Niedersachsen) und Gundremmingen (Bayern). Der gesetzlich vorgeschriebene Rückbau der Atomkraftwerke wird noch viele Jahre in Anspruch nehmen – in Brokdorf etwa bis 2040.

Nach den Schließungen liefern bis Ende 2022 nur noch drei Atomkraftwerke Strom: Isar 2 in der Nähe von Landshut in Bayern sowie die Reaktoren im Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg. Diese sollen an Mitternacht zum Samstag, 15. April 2023, vom Netz gehen. Auch danach weiter betrieben werden dürfen allerdings zwei Anlagen, die Brennstoff und Brennelemente für den Export herstellen.

Eigentlich wäre der Atomausstieg damit für Deutschland offiziell abgeschlossen. Neuerdings äußern sich allerdings wieder mehr Befürworter der Kernenergie, weil dadurch – anders als bei der Stromproduktion, etwa aus Kohle – deutlich weniger klimaschädliches Kohlendioxid entstehe.

Eine Mehrheit der Deutschen steht dem am Samstag geplanten Atomausstieg laut Umfragen kritisch gegenüber. Deutlich mehr als die Hälfte (59 Prozent) hält die Entscheidung der Politik für falsch, lediglich rund ein Drittel (34 Prozent) für richtig, wie die Befragung Deutschlandtrend für das ARD-„Morgenmagazin“ ergab. Überwiegende Zustimmung für das Ende der Atomkraft gibt es der Infratest-Dimap-Erhebung zufolge ausschließlich in der Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen (50 zu 39 Prozent), bei den mittleren und älteren Jahrgängen überwiegt dagegen die Ablehnung.

Die Stromentwicklung in Deutschland

Wie hat sich die Bruttostromerzeugung in Deutschland seit dem Jahr 2000 verändert? Insgesamt produzierten die Anlagen damals 572 Terawattstunden Strom, im Jahr 2022 wird vorläufig mit einer Produktion von 574 Terawattstunden gerechnet. Spitzenreiter bei der Stromerzeugung war das Jahr 2017 mit rund 646 Terawattstunden. Während zu Beginn des Jahrtausends die Kernenergie mit rund 170 Terawattstunden der größte Energielieferant war, ist diese Zahl besonders ab dem beschleunigten Atomausstieg im Jahr 2011 massiv gesunken. Im Jahr 2021, in dem noch sechs Kernkraftwerke in Betrieb waren, produzierten sie 69 Terawattstunden Strom – weniger, als durch erneuerbare Energien, Braunkohle und Erdgas hergestellt wurde. Im Jahr 2022 sank diese Zahl dann mit nur noch drei Atomkraftwerken auf 34,7 Terawattstunden.

Diese Entwicklung zeigt sich auch an den anteiligen Zahlen der jeweiligen Energieträger. Während Kernenergie im Jahr 2000 knapp 30 Prozent der gesamtdeutschen Stromproduktion ausmachte, sank dieser Anteil auf 6 Prozent. Auch der Anteil von Braunkohle (von 25,9 Prozent auf 20,4 Prozent) und Steinkohle (von 25 Prozent auf 11,5 Prozent) ist seit dem Jahr 2000 stark gesunken. Einen Aufschwung erlebten hingegen die erneuerbaren Energien: Während im Jahr 2000 nur 6,6 Prozent des deutschen Stroms erneuerbar produziert wurden, sind es im Jahr 2022 44,6 Prozent. Auch durch Erdgas wird mehr Strom produziert.

Die Atomanlagen in NRW

Im bevölkerungsreichsten Bundesland hat es drei Kernkraftwerke gegeben, die bereits vor dem geplanten Atomausstieg im Jahr 2002 stillgelegt wurden. In Betrieb sind noch zwei Zwischenlager in Jülich und Ahaus sowie die Urananreicherungsanlage Gronau. Ein Überblick:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von GoogleMaps angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von GoogleMaps. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von GoogleMaps, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Ahaus: In der Stadt Ahaus im Münsterland befindet sich ein Transportbehälterlager für stark und schwach strahlenden radioaktiven Abfall. Laut dem Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung sind 56 der insgesamt 420 genehmigten Behälterstellplätze belegt. Die Anlage wurde 1992 in Betrieb genommen, die Genehmigung gilt bis 2036. Vor dem Zwischenlager kommt es regelmäßig zu Protesten.

Gronau: In der Stadt Gronau, ebenfalls im Münsterland, befindet sich die einzige kommerzielle Urananreicherungsanlage Deutschland. Die von der URENCO Deutschland GmbH betriebene Anlage ist seit 1985 in Betrieb. Der Bau dauerte rund drei Jahre. Die vorangehende Forschung im Bereich der Urananreicherung fand bereits seit den 1960er Jahren im Kernforschungszentrum Jülich statt.

Jülich: In unmittelbarer Nähe zum Forschungszentrum Jülich befand sich das Versuchskernkraftwerk AVR Jülich. Die Anlage erzeugte von 1969 bis 1988 rund 1506 Gigawattstunden Strom. Aufgrund von Defekten und Störfällen wurde das Projekt zum 31. Dezember 1988 stillgelegt, der Rückbau galt als schwierig und kostenintensiv. Auch der Forschungsreaktor, der von 1962 bis 2006 in Betrieb war, ist inzwischen stillgelegt. Seit 1993 wird das Gelände als Zwischenlager benutzt. In 152 Castor-Behältern lagern dort verbrauchte Brennelementkugeln. Genehmigt war es bis 2013. Die Aufbewahrung erfolgt seitdem auf Basis einer aufsichtlichen Anordnung.

Duisburg: Im Duisburger Stadtteil Wanheim hat die Gesellschaft für Nuklear-Service (GNS) 35 Jahre lang eine Konditionierungsanlage betrieben. Dort wurden schwach- und mittelradioaktive Abfälle aus dem Betrieb und Stilllegungen deutscher Kernkraftwerke gepresst, getrocknet und verpackt. Aufgrund der schrittweisen Abschaltung deutscher Kernkraftwerke ging die Menge an Abfall aber zurück, so dass die GNS im Jahr 2013 die Schließung der Betriebsstätte entschied. Die Hallen wurden zurückgebaut und zum 31. März 2020 endgültig geräumt.

Hamm: Der Thorium-Hochtemperaturreaktor in Hamm-Uentrop hatte eine elektrische Leistung von rund 300 Megawatt. Nachdem am Versuchsreaktor in Jülich das Funktionsprinzip dieser Art erprobt worden war, erbaute man den Reaktor in Hamm als Prototyp. Der Testbetrieb startete im Jahr 1983, im Jahr 1987 wurde der Reaktor an den Betreiber übergeben. Schon im September 1989 folgte dann aber das Aus für das Kernkraftwerk – nach nur 423 Tagen im Betrieb. Als Grund wurden technische, sicherheitstechnische und wirtschaftliche Bedenken genannt. Im Reaktor befinden sich noch radioaktive Bauteile, so dass sich das Kraftwerk im „sicheren Einschluss“ befindet. Der Abriss soll im Jahr 2028 beginnen und rund 20 Jahre dauern.

Kalkar: Das Kernkraftwerk Kalkar – auch „Schneller Brüter Kalkar“ genannt – war nie in Betrieb und gilt mit rund sieben Milliarden DM Baukosten als einer der größten Investitionsruinen in Deutschland. Der Bau am Niederrhein wurde 1985 fertiggestellt. Ein Reaktor hatte eine Bruttoleistung von 327 Megawatt, ein zweiter, deutlich leistungsstärkerer Reaktor war in Planung. Durch eine verweigerte Betriebsgenehmigung durch das Land NRW und die Stimmung gegen den Reaktor nach der Katastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986 bestand aber wenig Hoffnung für das Projekt. Im Jahr 1991 folgte das endgültige Aus für das Kraftwerk. Da ein Abriss des Gebäudes zu teuer war, wurde es per Zeitungsannonce zum Verkauf angeboten. Ein niederländischer Investor verwandelte es anschließend in einen Vergnügungspark.

Würgassen: Das Atomkraftwerk Würgassen im Kreis Höxter wurde von 1971 bis zum 26. August 1994 betrieben. Seine Bruttostromleistung betrug 670 Megawatt und in seinen 23 Betriebsjahren produzierte es insgesamt 72.922 Gigawattstunden Strom. Bei einer Routinekontrolle entdeckte der Tüv im Jahr 1994 Haarrisse an einem Reaktorkern. Da der Austausch des Zylinders und ein neues Genehmigungsverfahren vom Betreiber PreussenElektra als unwirtschaftlich eingeschätzt wurde, entschied man sich, das Kernkraftwerk stillzulegen. Der Rückbau des Kraftwerks dauerte bis zum Jahr 2014.

Die Stromentwicklung in NRW

Während in Deutschland die Kernenergie noch zu Beginn des Jahrtausends ein wichtiger Stromlieferant war, wurde in NRW besonders auf Braun- und Steinkohle gesetzt. Nachdem das Kernkraftwerk Würgassen im Jahr 1994 stillgelegt wurde, brach der letzte Lieferant von Strom durch Kernenergie weg. Dies bedeutet, dass bei der Bruttostromerzeugung seit 1995 Kernenergie nicht mehr vorkommt. Auch in den fünf Jahren vor dem Aus von Würgassen machte Kernenergie nur eine Bruttostromerzeugung von 1,1 bis 4,3 Terawattstunden aus, während aus Braun- und Steinkohle jeweils mehr als 70 Terawattstunden pro Jahr gewonnen wurde.