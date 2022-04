Matthias Maurer : Astronaut schickt Grüße an die RWTH von der ISS

Aachen Der deutsche Astronaut Matthias Maurer hat an der RWTH Aachen studiert. Zum Ende seines Aufenthalts auf der ISS schickt er Videogrüße an seine frühere Universität. Sie bedeutet ihm offenbar viel.

In der sechsminütigen Botschaft erklärt er seine Arbeit im All und kommt immer wieder auf die RWTH zurück, die mit ihren Forschungen auf der ISS präsent sei. Er habe viele schöne Erinnerungen an seine Promotion an der RWTH. Die „Softskills“ für seine Arbeit als Astronaut habe er während seiner Zeit in Aachen vermittelt bekommen. Offenheit und Neugier begleiteten ihn seit dieser Zeit an der Universität. „Haltet zusammen!“, ruft er am Ende seines Videos „und von mir die allerherzlichsten Grüße von der internationalen Raumstation ISS.“