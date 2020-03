Ehrung für Verdienste um Judentum : Armin Laschet erhält Israel-Jacobson-Preis 2020

Wird für seine Verdienste um das deutsche Judentum ausgezeichnet: Armin Laschet, hier am Sonntag bei einem Besuch in Israel. Foto: dpa/Ralph Sondermann

Berlin/Düsseldorf Die Union progressiver Juden in Deutschland zeichnet Armin Laschet mit dem Israel-Jacobson-Preis 2020 aus. Die Laudatio hält der Vizepräsident des Zentralrats der Juden, Abraham Lehrer.

Die Auszeichnung wird dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten (CDU) am Montag (2. März) in der Neuen Synagoge in Berlin verliehen, wie die Union am Sonntag mitteilte.