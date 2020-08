Moria-Besuch abgebrochen : Laschet erlebt in Lagern „Aufschrei der Verzweifelten“

Laschet erlebt in Lagern „Aufschrei der Verzweifelten“

Ein starkes Aufgebot an Sicherheitskräften schirmte die Flüchtlinge von Laschet (links) ab. Foto: dpa/Dorothea Hülsmeier

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat nach Besuchen in Flüchtlingscamps auf der griechischen Insel Lesbos von einem „Aufschrei der Verzweifelten“ gesprochen. Zuvor hatte Laschet am Dienstag einen Besuch im überfüllten Camp Moria auf Anraten des örtlichen Sicherheitschefs aus Sicherheitsgründen abgebrochen, nachdem sich Gruppen von Flüchtlingen versammelten und in Sprechchören „Free Moria“ riefen.