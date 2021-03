Trotz Corona-Lage : Arbeitslosigkeit in NRW sinkt im Frühjahr leicht

Arbeitslosigkeit in NRW sinkt im Frühjahr leicht

Die Arbeitslosenquote hat sich im März gegenüber dem Vormonat leicht verringert. Das Bild zeigt einen Arbeiter an einer Säge in einer Holzwerkstatt. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Interaktiv Düsseldorf Trotz Corona-Krise und Lockdown ist die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen im März gesunken. Grund ist die für die Jahreszeit typische Frühjahrsbelebung.

So sei die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen um fast 14.000 oder 1,8 Prozent auf rund 756.500 zurückgegangen, berichtete der Chef der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit, Torsten Withake, am Mittwoch in Düsseldorf. Die Arbeitslosenquote im bevölkerungsreichsten Bundesland sank von 7,9 auf 7,7 Prozent. Im Bereich der Agentur für Arbeit Aachen-Düren liegt sie bei 7,4 Prozent.