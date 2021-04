Statistik : Arbeitslosigkeit in NRW im April leicht gesunken

Interaktiv Düsseldorf Die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen ist im April leicht gesunken. Insgesamt waren gut 749.200 Menschen arbeitslos gemeldet, etwa 7000 oder 1,0 Prozent weniger als im März.

Der Trend bestätigt sich auch im Agenturbezirk Aachen-Düren. „Im April reduziert sich die Arbeitslosigkeit um 232 Personen. Damit setzt sich die leichte Frühjahrsbelebung fort, bringt aber noch nicht die erhoffte Entlastung. Trotz des anhaltenden Lockdowns reagiert der Arbeitsmarkt weiterhin robust“, so Ulrich Käser, Leiter der Arbeitsagentur Aachen-Düren. Im letzten Jahr stieg die Zahl der Arbeitslosen im April aufgrund der Pandemie sprunghaft an. Aktuell sind rund 1564 Arbeitslose mehr gemeldet als im Vorjahr. „In diesem Monat haben die Zu- und Abgänge auf dem Arbeitsmarkt wieder an Dynamik zugelegt. Das zeigt sich vor allem daran, dass es 2444 Menschen im aktuellen Monat gelungen ist eine Arbeit aufzunehmen, das ist eine Steigerung zum Vorjahr von 50 Prozent. Die Arbeitskräftenachfrage in der Region hat sich in den letzten Monaten stabilisiert, im April wurden 1769 neue Stellenangebote gemeldet, das sind doppelt so viele wie vor einem Jahr“, ergänzt Ulrich Käser.