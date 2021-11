Niedrigster Stand des Jahres : Arbeitslosenzahl in der Region gesunken

Arbeitslosenzahl in der Region gesunken

Interaktiv Düsseldorf Die Zahl der Arbeitslosen ist in Nordrhein-Westfalen im November auf den niedrigsten Stand des Jahres gefallen. Der Trend spiegelt sich auch in den Zahlen für die Region wieder.

Insgesamt waren im bevölkerungsreichsten Bundesland noch gut 657.000 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Das waren gut 14.500 oder 2,2 Prozent weniger als im Oktober. Die Arbeitslosenquote sank von 6,9 auf 6,7 Prozent. Stichtag der Erhebung für die Arbeitsmarktdaten war der 11. November.

In der Städteregion Aachen liegt die Arbeitslosenquote im November bei 7,1 Prozent, das sind 0,2 Prozentpunkte weniger als im Vormonat. Rund 22.000 Menschen sind dort arbeitslos gemeldet. Im Kreis Düren liegt die Quote bei 6,3 Prozent, auch hier ist sie im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent gesunken. Im Kreis Heinsberg waren im November 6561 Menschen arbeitslos. Das entspricht einer Quote von 4,8 Prozent und einem Minus von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat.