Richterbund schlägt Alarm : Arbeit bei NRW-Staatsanwälten türmt sich

Frau in Aachen erstochen : Mord auf dem Obi-Parkplatz: Wie ist der Stand der Ermittlungen? Am 20. Mai erstach ein 37-Jähriger auf einem Baumarkt-Parkplatz in Aachen eine Frau. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Was ist über die Hintergründe der Tat bekannt?