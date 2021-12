Neue Verordnung des Bundes : Apotheker wollen bald eigenständig impfen

Liveblog : Coronavirus in NRW: Die aktuellen Entwicklungen Wegen der Feiertage hält das Robert Koch-Institut die zuletzt gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz für trügerisch. Es wird daher zur Vorsicht an Silvester gemahnt. Alles, was heute zum Thema Coronavirus wichtig ist, finden Sie in unserem Blog.