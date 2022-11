Vorwürfe gegen Kölner Kardinal : Anwalt nennt Woelkis Versicherung wahrheitsgemäß

Köln Neue Vorwürfe gegen den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki haben Ermittlingen der Staatsanwaltschaft ausgelöst. Es geht um den Fall des früheren Sternsinger-Chefs Winfried Pilz. Nun hat Woelkis Anwalt Position bezogen.

Kardinal Rainer Maria Woelki hat nach Darstellung seines Anwalts keine falsche Versicherung an Eides statt abgegeben. In dieser Sache wird seit Mittwoch gegen den Kölner Erzbischof ermittelt. Es geht dabei um eine Versicherung, die Woelki in einem presserechtlichen Verfahren abgegeben hatte. Er hatte versichert, erst im Juni dieses Jahres mit dem Fall des früheren Sternsinger-Chefs Winfried Pilz befasst worden zu sein. Gegen den 2019 gestorbenen Pilz, der bis 2010 Präsident des Kindermissionswerks mit Sitz in Aachen war, werden Missbrauchsvorwürfe erhoben.